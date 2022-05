Miojo terá edição com novo sabor de milho na manteiga, após versões doces

O novo sabor do macarrão instantâneo da Nissin Foods Brasil será uma edição limitada em comemoração ao período de festas juninas do País

A Nissin Foods Brasil promete abastecer as prateleiras de todos os supermercados e demais pontos de vendas do País com o novo sabor de macarrão instantâneo da marca até o fim de junho. O produto terá sabor de milho na manteiga e será uma edição limitada em comemoração ao período de festas juninas do País.

A marca pontua que já iniciou a distribuição do novo macarrão, que será um complemento à linha suave da empresa, popularmente conhecida como Miojo no Brasil. "O novo produto chega às gôndolas de todo o Brasil em edição limitada para complementar a linha Nissin Lámen Chico Bento - tradicional personagem da Turma da Mônica", destaca a empresa, em comunicado.

O intuito, conforme anúncio do lançamento é homenagear os sabores típicos das festas juninas, além das raízes do personagem criado por Mauricio de Sousa. “É com muito orgulho que levamos mais esse sabor às famílias que apreciam as histórias estreladas por nosso querido personagem e as especialidades da roça”, pontua Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

Anúncio do novo sabor ocorre menos de um mês após a repercussão das edições também limitadas do Miojo doce de leite e chocolate. Os sabores doces passaram a ganhar grande destaque nas mídias sociais após memes de pessoas gravando suas respectivas reações aos experimentarem os novos sabores.

O lançamento oficial das edições limitadas com sabor doce ocorreu na última semana de abril com tamanho menor, saindo de 85g das demais versões, para 50g na edição especial. O sabor de milho da manteiga também será menor, com 70g.

“A linha Suave da Nissin já conta com sabores que fazem referência às delícias juninas, como galinha suave, canja de galinha e caldinho de feijão, que são opções deliciosas para os dias mais frios dessa época. Com o Milho na Manteiga, quisemos levar ao consumidor um gostinho das festas populares do período, do clima em torno da fogueira e da animação das quadrilhas”, comenta Ana Fossati, gerente de marketing da Nissin Foods Brasil.

