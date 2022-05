Comércio varejista do Ceará recua em março, mas tem maior alta do País ante 2021

A comercialização de tecidos, vestuário e calçados ficou à frente no Estado, com alta de 340,3%, seguinda de livros, jornais, revistas e papelaria (276,3%)

Frente a março de 2021, na série com ajuste sazonal, o Ceará (20,4%) teve o maior crescimento do Brasil nas vendas do comércio varejista. O resultado do País foi de 4%, permanecendo positividade em 24 das 27 Unidades da Federação.

Já na passagem de fevereiro para março o comércio varejista do Ceará recuou 0,6% segundo indicador do volume de vendas. Mas a taxa média nacional mostrou avanço de 1% com resultados positivos em 19

das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Goiás (3,0%), Roraima (2,8%) e Pernambuco

(2,5%).

Por outro lado, pressionando negativamente, figuram sete das 27 Unidades da Federação, com

destaque para Amazonas (-3,2%), Distrito Federal (-1,5%) e Bahia (-1,2%). O Pará apresentou

estabilidade (0,0%) na passagem de fevereiro para março de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Indústria do Ceará tem segunda maior expansão, com alta acima da média do País em março

Indústria cresce em nove dos 15 locais analisados pelo IBGE

Vendas no varejo operam 3,5% abaixo do pico, alcançado em outubro de 2020

Para a mesma comparação, no comércio varejista ampliado, a variação entre fevereiro e março de 2022 foi positiva em 0,7%, com resultados positivos em 14 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Espírito Santo (11,9%), Goiás (7,4%) e Piauí (4,0%).

Mas os resultados não foram bons para 13 das 27 unidades da federação, com destaque para Ceará (-3,1%), Rio Grande do Sul (-2,1%) e Acre (-2,0%).

Ante março de 2021, a venda de tecidos, vestuário e calçados ficou à frente no Estado, com alta de 340,3%, seguinda de livros, jornais, revistas e papelaria (276,3%). No varejo ampliado, destaque para material de construção (63,8%).