Luiza Trajano toca o sino na abertura da Bolsa de NY

Luiza Trajano tocou o sino que marca a abertura das negociações de ações na Bolsa de Valores de Nova York nesta segunda-feira, 9. A tradição de tocar o sino na Nova York é mantida desde 1903, às 9h30. A ação de Trajano está ligada à premiação de pessoa do ano, que a empresária receberá da Câmara de Comércio Brasil-Americana.

O título também será concedido para a CEO da IBM, Birginia Rometty. A homenagem de pessoa do ano da Câmera Brasil-Americana também já foi concedida ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda.

A empresária brasileira, que presidiu o Magazine Luiza de 1991 a 2015 e hoje é presidente do conselho da companhia, vai dar uma palestra nesta segunda-feira no evento Brazil Summit, que reúne autoridades do governo, economistas e empresas para falar sobre o ambiente de negócios no País e a retomada econômica pós-covid-19.

