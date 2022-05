União não tem dinheiro para reajuste pedido por servidor do BC, diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a União não tem dinheiro para oferecer reajuste solicitado por servidores do Banco Central. Ele ainda defendeu a proposta do governo por um aumento linear de 5% para todo o funcionalismo, inclusive para os policiais federais, que receberam a promessa de uma reestruturação nas carreiras. "É o necessário? Não, mas é o possível", declarou o general a jornalistas no Palácio do Planalto.

Mourão confirmou que a decisão do governo neste momento, mesmo ainda não oficializada, é pelo reajuste geral de 5%, e falou em "recuo do presidente" sobre as categorias de segurança pública, em referência à reestruturação.

"Não tem dinheiro, né? É uma realidade. Nós que somos funcionários públicos temos de entender que aumento salarial só pode ocorrer se houver aumento de arrecadação consistente. Quando há aumento de arrecadação consistente? Quando aumenta o PIB", disse o vice-presidente. "Nós funcionários públicos temos de entender que nós não perdemos o emprego, muita gente perdeu o emprego. O salário não está adequado no momento por conta da inflação? Não tá, mas vamos esperar a oportunidade para que isso possa ser equalizado."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags