Demanda de passageiros sobe 76% em março ante março de 2021, diz Iata

A demanda de passageiros (RPK) em março subiu 76% sobre igual período do ano passado, mas ficou ainda 41% abaixo do mesmo intervalo de 2019, nível-pré pandemia, informou nesta quarta-feira a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). A entidade alerta, porém, que este é o desempenho mais próximo do patamar anterior à covid-19.

O tráfego doméstico em março deste ano cresceu 11,7% sobre igual período do ano passado. Sobre março de 2019, houve queda de 23,2%. Já a demanda internacional no mês subiu 285,3% sobre março de 2021, mas ainda permanece 51,9% abaixo do nível pré-pandemia.

"Com as barreiras para viajar caindo na maioria das localidades, vemos o aumento há muito esperado na demanda reprimida. Infelizmente, também estamos vendo longos atrasos em muitos aeroportos, que têm recursos insuficientes para lidar com os números crescentes. Isso deve ser resolvido com urgência para evitar frustrar o entusiasmo do consumidor por viagens aéreas", disse em nota o diretor geral da Iata, Willie Walsh.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tráfego das companhias aéreas da América Latina, em março, cresceu 239,9% em relação ao mesmo mês de 2021. "A região se beneficiou com o fim dos processos de falência de algumas das principais aéreas", diz a Iata. A capacidade no mês aumentou 173,2% e, a taxa de ocupação, 15,8 pontos porcentuais, para 80,3%, a maior entre as regiões pelo 18º mês consecutivo.

"A recuperação contínua das viagens aéreas é uma excelente notícia para a economia global. Infelizmente, algumas ações governamentais estão surgindo como principais impedimentos para a recuperação", acrescentou o dirigente na nota.

Tags