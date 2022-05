Pague Menos fecha 1º trimestre com receita bruta de R$ 2,1 bi

A Pague Menos encerrou o primeiro trimestre deste ano com receita bruta de R$ 2,1 bilhões, acréscimo de 10,5% em relação a igual período do ano passado. O lucro líquido, ajustado, estimado em R$ 23,4 milhões, no entanto, ficou 46,9% abaixo do reportado no primeiro trimestre de 2021.

Em balanço financeiro divulgado nesta segunda-feira, 2, a companhia explica que o resultado reflete a redução na margem Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”) causado principalmente pelo novo ciclo de expansão, e aumento de despesas financeiras no período. A margem líquida no trimestre foi de 1,2%, redução de 0,1 pp em relação ao quarto trimestre de 2021.

A receita líquida da companhia somou R$ 1,97 bilhão entre janeiro e março, alta de 11%. A companhia informou ainda que no primeiro trimestre deste ano realizou 10 aberturas de lojas e 6 fechamentos, levando o portfólio total a 1.169 pontos de venda. Avanço de 6,2% ante o mesmo período de 2021, enquanto a média de vendas mensais por loja foi de R$ 603 mil, alta de 4,5%.

“Permanecemos focados no adensamento das regiões Norte e Nordeste, aproveitando esporadicamente oportunidades de novos sites nas demais regiões, em mercados aderentes à nossa proposta de valor e públicoalvo. Mais de 80% das lojas abertas nos últimos 12 meses estão localizadas em micromercados com predominância da classe média expandida, ou seja, classes sociais¹ B2, C e D”, informou a companhia.

O documento também reforça que a nova safra de lojas tem intensificado a interiorização da Pague Menos, com a entrada em novos municípios de pequeno e médio portes. Cerca de 70% das novas lojas foram inauguradas em cidades do interior.



A participação dos canais digitais nas vendas totais cresceu 2,9 pontos percentuais no período e chegou a 9%. Em termos de faturamento, a alta neste tipo de venda é de 63,1%. Já o Clinic Farma, considerado o principal ativo do Hub de Saúde da rede, foi ampliado para 893 lojas e atingiu novos recordes no primeiro trimestre, com 837 mil atendimentos, crescimento de 20,9% em relação a igual período de 2021. E adesão de 7% da base de cliente.



