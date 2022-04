Valor recorde de arrecadação de março é explicado por crescimento de IRPJ e CSLL

A Receita Federal informou que o valor recorde da arrecadação registrado em março se deve principalmente à alta no pagamento de tributos que incidem sobre o lucro e faturamento: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).

De acordo com a análise do órgão, o IRPJ e a CSLL totalizaram uma arrecadação de R$ 34,1 bilhões, com crescimento real de 24,73%.

"Esse desempenho é explicado pelo acréscimo de 35,50% na arrecadação da estimativa mensal e de 27,43% na arrecadação da declaração de ajuste anual", informou a Receita.

Segundo a Receita, houve em março pagamentos atípicos de, aproximadamente, R$ 3 bilhões, por empresas ligadas ao setor de commodities relativamente aos dois tributos.

