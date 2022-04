Concessões de crédito dessazonalizadas sobem 0,1% em fevereiro, diz BC

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 28, que as concessões de crédito subiram 0,1% em fevereiro ante janeiro na série dessazonalizada. No caso de pessoas físicas, essas concessões avançaram 3,4% e, no das empresas, cederam 1,4%.

Os números mostram ainda que, em fevereiro, as concessões no crédito livre - que reúne operações que não utilizam recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da poupança - subiram 0,5%, considerando os dados com ajuste sazonal. No caso das pessoas físicas, houve alta de 5,2%. Para as empresas, houve queda de 2,1%.

Entre as concessões no crédito direcionado (recursos do BNDES e da poupança), houve aumento em fevereiro ante janeiro de 0,2%. Para as pessoas físicas, houve queda de 11,9%. No caso das empresas, a alta foi de 31,5%.

Com a trégua na greve dos servidores do BC, a autarquia começou a atualizar boletins e divulgações que estavam atrasadas, como as estatísticas monetárias e de crédito. Mas os dados apresentados nesta quinta ainda estão defasados. As informações de fevereiro deveriam ter sido conhecidas no final do mês passado. Nesta quinta-feira, era para ser divulgado o resultado de março.

