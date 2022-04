Casa Branca destaca força da economia, apesar de contração do PIB no 1º tri

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira que, apesar da contração anualizada de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, houve resultados positivos no relatório sobre o desempenho da economia americana divulgado na mesma data. Especificamente, a porta-voz destacou métricas de consumo fortes.

"Economistas monitoram indicadores importantes como gastos com consumo, investimentos de empresas, investimentos residenciais. Todos esses aumentaram em ritmo forte no primeiro trimestre, assim como a demanda geral, e são bons sinais para a economia", ressaltou ela, durante coletiva de imprensa.

Jen Psaki disse ainda que a proposta de US$ 33 bilhões em ajuda a financeira à Ucrânia não precisa ter tramitação no Congresso atrelada ao pacote de pedidos por recursos contra o coronavírus. Segundo ela, os EUA e aliados devem estar preparados para apoiar o ucraniano "no longo prazo".

A secretária comentou que não há evidências de ações da Rússia que apontem para um cessar-fogo, como apoio à criação de corredores humanitários.

A porta-voz reforçou que o governo apoia os planos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para recalibrar a política monetária. Segundo ela, Washington tem revisado as tarifas à China adotadas pela gestão do ex-presidente Donald Trump.

