Alta na energia: audiência pública é promovida nesta sexta, 29; Assembleia Legislativa criará comissão para estudar contrato

Nesta sexta-feira, 29/04, às 9h, na sede da Fecomércio, acontecerá audiência pública com o tema “A Situação atual dos serviços de energia elétrica no Ceará e o reajuste tarifário de 2022 da Enel Distribuição Ceará”.A ação será promovida pela Associação Cearense de Direito do Consumidor (Acedecon) em conjunto com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) e a Federação da Agricultura do Ceará (Faec).



De acordo com o presidente da entidade, Thiago Fujita, estabelecer o diálogo é importante. “Mas, caso não haja uma compreensão e modificação do cenário, sobre o elevado percentual de reajuste prejudicial a todos os setores da sociedade, não podem ser descartadas providências de cunho administrativo, judicial e até legislativas", diz.

Segundo a entidade, o debate contará com a presença de representantes da defesa do consumidor, empresários do comércio, da indústria e da agricultura. Parlamentares da bancada federal, estadual e municipal também participarão do evento, em busca de solução para evitar um impacto extremamente negativo para toda a sociedade cearense.

Em paralelo, o deputado Evandro Leitão(PDT) falou em transmissão ao vivo, via live, hoje, na Assembleia Legislativa sobre a instauração de uma comissão interna para analisar. “Num momento de recuperação econômica, ainda não conseguimos superar vem uma “pancada dessa” no bolso do cidadão. Uma CPI só seria válida, após a análise de um relatório sobre todas as cláusulas contratuais da Enel, feito em 1998. Não sou contra, nem a favor da CPI, mas precisamos estudar o contrato antes”, afirmou.



No último 19 de abril, a Aneel autorizou um reajuste médio de 24,88% nas tarifas de energia elétricas do Ceará. A distribuidora Enel alega que o reajuste foi autorizado pela agência reguladora e é causado por custos não repassados nos últimos dois anos para os consumidores para amenizar os impactos da pandemia da Covid-19 sobre os cearenses.



Serviço

29/04, às 9h

Auditório da Fecomércio-CE

Av. Pereira Valente, 1070 - Aldeota



