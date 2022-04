MP do Auxílio é pautada no plenário da Câmara, com pressão para elevar valor

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou no plenário da Casa nesta quarta-feira, 27, a Medida Provisória (MP) do Auxílio Brasil. Neste momento, os deputados discutem o parecer do relator, deputado João Roma (PL-BA).

Ex-ministro da Cidadania, Roma orientou a rejeição das emendas apresentadas pela oposição que elevam o valor de R$ 400 para R$ 600 e tornam o benefício permanente.

Em seu parecer preliminar, ele manteve o montante atual do programa que substituiu o Bolsa Família e também a vigência apenas até o fim de 2022.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), um parecer jurídico recebido pelo Palácio do Planalto mudou a estratégia governista para conter o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, como articulado pela oposição.

Sem respaldo para deixar a MP que ampliou o programa perder a validade, auxiliares do presidente Jair Bolsonaro recuaram e agora veem a negociação dentro do Congresso Nacional como o único caminho para impedir a elevação do benefício, considerada uma bomba fiscal para os cofres públicos, se aprovada.

Para ter sucesso na empreitada, a aposta é no apoio de Lira. Na terça-feira, 26, o presidente da Câmara defendeu o valor de R$ 400 para o programa social.

