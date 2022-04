Ceará tem 155 projetos em leilão de geração da Aneel

Dos 75.250 megawatts (MW) de potência em 1.894 projetos cadastrados no edital aprovado para o Leilão de Geração A-4 de 2022, o Ceará consta com 155 projetos e 6.093 MW. O certame será realizado em 27 de maio pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a partir da plataforma de negociação disponibilizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Os preços iniciais e de referências do Leilão, conforme estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia, serão de R$ 315 por megawatt-hora (MWh) para empreendimento participante sem outorga ou com outorga e sem contrato, para fonte hidráulica e termelétrica a biomassa, e de R$ 225/MWh para as fontes eólica e solar fotovoltaica.

Já os de referência, aplicados aos empreendimentos com outorga, e com contrato, serão de R$ 268,45/MWh para projetos de pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), de R$ 187,69/MWh para projetos de usinas hidrelétricas (UHEs) e de R$ 204,65/MWh para usinas eólicas.

Dentre os cadastros na Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para o certame, aqueles relacionados à geração por fonte eólica e solar fotovoltaico reúnem 73.256 MW de potência. Ou seja, 97,35% do total disponível para inscrição na disputa. O Nordeste concentra 70% dos projetos e da potência cadastrados, com destaque para as fontes eólica e solar.

Os estados com mais empreendimentos disponíveis para o Leilão são Bahia, com 531 projetos e 19.215 MW em potência cadastrada; Minas Gerais, com 304 projetos e 14.008 MW cadastrados; Piauí, com 208 projetos e 8.060 MW; e Ceará, com 155 projetos e 6.093 MW.

Em relação a usinas termelétricas cadastradas, a maior parte está nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Os projetos hidrelétricos se encontram nas regiões Sul e Centro-Oeste.

Entenda o leilão de energia

Os futuros Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEARs) terão início em 1º de janeiro de 2026 e serão vigentes por diferentes períodos, mudando conforme a fonte de geração.

Projetos eólicos e solares serão contratados na modalidade por quantidade, com prazo de suprimento de 15 anos. Os projetos hidrelétricos, com 976 MW de potência cadastrados, também serão contratados na modalidade por quantidade, com suprimento de 20 anos.

Para a fonte termelétrica a biomassa, com 1.018 MW, os contratos serão na modalidade por disponibilidade com suprimento por 20 anos. Veja neste vídeo como funcionam os leilões de geração da Aneel.

