Coreia do Sul: PIB do 1º trimestre avança 0,7% com relação ao trimestre anterior

A economia da Coreia do Sul cresceu em ritmo mais rápido que o esperado no primeiro trimestre de 2022, mas registrou uma desaceleração. O Produto Interno Bruto (PIB) avançou 0,7% durante o período de janeiro a março em relação ao trimestre anterior, mostraram dados do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 25. Na expectativa de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, o avanço registrado seria de 0,6%. No quarto trimestre de 2021, a economia local havia se expandido 1,2% com relação ao trimestre anterior.

Na comparação anual, o PIB do primeiro trimestre também mostrou avanço acima do esperado; 3,1% ante 2,8%.

Os gastos do consumidor na Coreia do Sul podem aumentar no segundo trimestre, já que o governo em abril removeu a maioria das restrições de distanciamento social pela covid-19 com a desaceleração da propagação da variante Ômicron. A economia liderada pela exportação ainda enfrenta desafios da guerra na Ucrânia e dos bloqueios chineses, que exacerbam as interrupções globais na cadeia de suprimentos, disseram analistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu sua previsão de crescimento para a Coreia do Sul em 2022 de 3% para 2,5%. O BoK espera que o crescimento do PIB do país fique abaixo da previsão anterior de 3% para este ano.

Tags