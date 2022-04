Japão revoga formalmente status da Rússia de 'nação mais favorecida' no comércio

O Japão aprovou uma lei nesta quarta-feira, 20, revogando formalmente o status comercial de "nação mais favorecida" da Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Tóquio tem ampliado retaliações contra os russos, diante de atrocidades contra civis cometidas em solo ucraniano.

A retirada desse status estava em uma lista de sanções anunciadas no mês passado pelo premiê Fumio Kishida. Também houve a decisão de expulsar oito diplomatas e funcionários do setor de comércio russos.

A revogação do status russo no Parlamento japonês, que entra em vigor ainda neste mês, e outras sanções coletivamente impostas devem aumentar a pressão sobre a Rússia, mas poderiam levar a mais retaliações de Moscou. A revogação do status se aplica a tarifas sobre a maioria das importações da Rússia, permitindo que Tóquio imponha tarifas mais altas nesses produtos. Isso não afeta, porém, as importações de petróleo e gás natural liquefeito, nem de paládio, que não tinham tarifas antes da Rússia entrar na Organização Mundial de Comércio (OMC), em 2012, e ganhar o status de nação mais favorecida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags