Com foco no crescimento da indústria de alimentos no Interior, Isaac Bley assume o Sindialimentos

Foi escolhida por aclamação a nova diretoria do Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas no Estado do Ceará (Sindialimentos) para o mandato 2022-2026. O novo presidente é o industrial Isaac Matos Bley, diretor comercial da Alimempro. Ele sucede o industrial André Siqueira, que agora ocupará cargo na nova diretoria da entidade.

Segundo o novo presidente do Sindialimentos, esse deve ser um mandato de continuidade ao trabalho desenvolvido pela gestão anterior. O foco é manter o crescimento da indústria de alimentos nas cidades do Interior, levando grandes empresas às macrorregiões do Estado, como Cariri e Ibiapaba.

Outro foco a ser desenvolvido no médio prazo é a internacionalização dos negócios na indústria de alimentos. Isaac afirma que vai incentivar as empresas a estreitar laços com o Complexo do Pecém, observando as possibilidades de instalação na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que oferece condições diferenciadas para as empresas que queiram fazer negócios internacionais.

Sendo assim, o Sindialimentos já se prepara para enviar delegação para participar da Sial Paris 2022, maior feira internacional relacionada ao setor de alimentos e bebidas, que ocorre entre 15 e 19 de outubro. A ideia é levar empresários e montar um stand do Ceará na feira bianual, que não era realizada desde 2018.

Resultados obtidos

Desde 2014 como presidente do Sindialimentos, André Siqueira destaca o tempo como uma experiência muito exitosa. Durante seu mandato, o número de empresas associadas subiu de 29 para 88, triplicando de tamanho. Ao O POVO, André destaca as parcerias realizadas junto à Federação das Indústrias, Sesi, Senai e Centro Internacional de Negócios (CIN/Fiec), assim como o Governo do Estado.

"Foi uma experiência muito exitosa, representando um setor muito importante para o Ceará e tendo conseguido realizações, projetos, o sindicato cresceu bastante. A gente sente junto aos empresários que o sindicato teve um papel importante no desenvolvimento do setor", pontua.

Nova diretoria (2022-2026)



Sindialimentos - Diretoria (Efetivos)

Isaac Matos Bley (Alimempro) – Presidente;

Maria Betania Rabelo (Fosfatec) – Diretora Administrativo;

André de Freitas Siqueira (Agromix) – Diretor Financeiro

Suplentes da Diretoria

Ana Patrícia Diógenes (Frutã);

Roberto Castelo Branco (Itaueira)

Conselho Fiscal (Efetivos)

Claudio Ferreira Fontenele (Fosfatec);

Alex Sá Antunes Rodrigues (Bioagro);

Jone Wayne Nogueira Sarmento (CM Rações).

Suplente do Conselho Fiscal

Rogério Alves do Prado (Spirro e Pra Aves)

