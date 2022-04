Gol amplia parceria com Mercado Livre para entregar em até 2 dias no Norte e Nordeste

Articulista quinzenal do O POVO

A GolLog acaba de anunciar nesta terça-feira, 19, parceria de 10 anos com o Mercado Livre, com ampliação de três aeronaves para nove. A expectativa é diminuir o tempo de entrega de produtos em 80%, principalmente para consumidores do Norte e Nordeste. O prazo passaria de sete a oito dias de entrega para dois.

Os aviões serão convertidos da própria frota da Gol Linhas Aéreas para o modelo cargueiro, que passará a fazer investimento maior no segmento de e-commerce. Segundo a empresa, as entregas passarão de 10 milhões por ano para 40 milhões por ano. Do acordo, 30% desta parceria será voltada ainda para o Sudeste.

De empregos, estimam 100 novas vagas de empregos diretas com a operação de cargas. Norte e Nordeste serão o foco da operação e as oportunidades de trabalho se iniciam pelas regiões. Já com relação aos clientes, a expectativa é aumentar a fidelização.

O foco não será em custo, mas em fidelizar por tempo de entrega. Isso porque transporte de cargas por avião é mais caro que o frete rodoviário. Conforme a empresa, o custo para o Mercado Livre é que aumentará e ele não será repassado para o cliente.

Tempo das entregas na parceria Gol e Mercado Livre

Manaus (AM): de 8 a 9 dias para 1 a 2 dias

Belém (PA): de 4 a 6 dias para 1 a 2 dias

Fortaleza (CE), São Luís (MA), Teresina (PI), Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Salvador (BA): de 3 a 4 dias para 1 a 2 dias

Brasília (DF), Goiânia (GO) e Cuiabá (MT): de 2 dias para 1 dia