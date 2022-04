Índice de confiança das construtoras cai a 77 em abril nos EUA

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, elaborado pela Associação Nacional das Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), recuou de 79 em março a 77 em abril, como previsto pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Em comunicado, a entidade diz que o rápido aumento das taxas de juros, preços mais altos das casas e custos maiores de construção têm pesado na confiança do setor.

A queda no índice ocorre pelo quarto mês consecutivo.

A NAHB vê o mercado em um "ponto de inflexão", no quadro atual, e destaca em sua nota que as taxas de juros sobre hipotecas nos EUA subiram de cerca de 1,9%, no início deste ano, para 5% atualmente, "no nível mais alto em mais de uma década".

*Com informações da Dow Jones Newswires

