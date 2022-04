Sede de suposta nova dona da ITA abriga negócio de cercas elétricas

Anunciada como nova dona da companhia aérea ITA, do Grupo Itapemirim, pelo próprio presidente da companhia, a consultoria Baufaker tem como endereço listado um coworking em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. O local, porém, é uma sala comercial onde funciona um negócio de segurança eletrônica, alarmes residenciais e cercas elétricas ligado a uma assessoria empresarial. Não há placa identificando a Baufaker no local.

A reportagem do Estadão/Broadcast esteve no local na tarde desta quinta-feira (14) e não localizou a sócia-diretora do empreendimento, Areta Honda Baufaker. Funcionários que trabalham em outras salas comerciais do prédio afirmaram não conhecer nem nunca ter visto a proprietária, mas disseram que correspondências chegam em nome dela.

A reportagem tentou contato com Areta durante todo o dia, em diversos números de telefone, mas não foi atendida. A assessoria de imprensa do Grupo Itapemirim confirmou que o endereço visitado é o da sede da nova dona da companhia.

De acordo com uma placa na porta, lá funciona a BSB Assessoria Empresarial. A Baufaker tem como endereço a sala 111, ou o departamento de segurança eletrônica da BSB. Além dessa área, a BSB Assessoria Empresarial conta com departamentos de psicologia, assessoria financeira, contabilidade e advocacia (trabalhista, cível, da família e do consumidor).

Nesta quinta-feira, havia no local correspondências enviadas para a sala 111, mas nenhuma em nome da Baufaker ou de sua sócia.

Segundo a junta comercial de Brasília, a Baufaker Consulting foi fundada em 2008 e tem como atividade principal consultoria em gestão empresarial. Atividades que vão desde a impressão de material de segurança até o loteamento de imóveis, passando por administração de cartão de crédito, representação comercial de produtos alimentícios e desenvolvimento de programas de computadores, também figuram entre as atividades secundárias da companhia. Nada, porém, ligado ao setor aéreo.

Venda

O anúncio de que a ITA foi vendida para a Baufaker foi feito na quarta-feira pelo presidente da aérea, Adalberto Bogsan. Aos funcionários - que estão sem receber desde dezembro -, ele afirmou que "o novo acionista concentra esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos".

Bogsan disse também que a Baufaker adquiriu o contrato de leasing de cinco aeronaves que eram operadas pela ITA. De acordo com fontes, no entanto, a ITA já não tem mais um contrato válido com os donos das aeronaves.

Ainda na nota aos funcionários, o executivo afirmou que a Baufaker vai retomar negociações com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na próxima semana. Em 2021, quando a empresa parou de voar às vésperas do Natal, causando transtornos em aeroportos, a agência reguladora suspendeu o certificado de operação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

