Com três unidades vendidas por dia em Fortaleza, incorporadora lança residencial no Cocó

Empreendimento é composto por duas torres com 21 andares, 147 apartamentos e conta com Valor Geral de Vendas (VGV) de aproximadamente R$ 140 milhões

Moura Dubeux realiza o primeiro lançamento deste ano no Ceará nesta quinta-feira, 14 de abril. A praça de Fortaleza representa venda de três unidades por dia para a companhia e o residencial Platz, projeto adquirido de outra incorporadora no bairro Cocó, é composto por duas torres com 21 andares, 147 apartamentos. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de aproximadamente R$ 140 milhões.

Na Rua Vilebaldo Aguiar, empreendimento conta com apartamentos projetados com três suítes, com 131 m² (três vagas na garagem) e 105 m² (duas vagas), todos com varanda gourmet, elevadores e hall privativo.

Valor dos imóveis

Durante o pré-lançamento, antes da abertura do estande no fim de maio, a incorporadora estará disponibilizando fluxo de pagamento em 34 meses com 3 anuais, mediante entrada de 8% do valor total do imóvel. O preço médio cobrado por metro quadrado será de R$ 8.300.

As unidades estão previstas para serem entregues em fevereiro de 2025. Para os apartamentos de 105 metros quadrados, a estimativa média de preço durante o pré-lançamento é de R$ 746 mil, enquanto para os imóveis de 131 metros quadrados, o patamar médio é de R$ 949 mil.

A expectativa da empresa é de que após o pré-lançamento, o valor das unidades deve subir acima de R$ 10 mil por metro quadrado.

Daniel Arruda assina a arquitetura. Já o paisagismo é da Cardim Arquitetura, de São Paulo, e ambientação do escritório cearense Sobre Arquitetura.

O edifício possui piscinas, brinquedoteca, academia, salão gourmet, salão de festas, pet wash, mini mercadinho, bicicletário, delivery food e coworking com sala de reunião.

"Adquirimos o empreendimento com a estrutura das torres já levantadas. Com isso, as obras serão iniciadas imediatamente e entregaremos os edifícios no prazo de apenas dois anos e meio. Destacamos também que as vendas iniciam nesta quinta-feira, 14 de abril, com preços em condições especiais de primeira tabela”, destaca Fernando Amorim, diretor Regional da Moura Dubeux.

O estande de vendas abre apenas próximo mês, mas a empresa frisa que fará "condições especiais" para quem comprar antecipadamente.

Resultados

Conforme resultados operacionais divulgados no dia 5 de abril, a incorporadora teve no primeiro trimestre de 2022 o melhor da história da companhia.

No período, foram lançados três empreendimentos com Valor Geral de Venda (VGV) líquido de R$ 354 milhões. As vendas e adesões líquidas superaram o patamar dos R$ 400 milhões, apresentando crescimento de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Ainda nos primeiros três meses do ano, foram adquiridos três terrenos, que possibilitaram a manutenção do banco de terrenos da empresa no patamar de R$ 6 bilhões. Já a geração de caixa foi de R$ 30 milhões no trimestre e de R$ 80 milhões nos últimos doze meses encerrados em março de 2022.

