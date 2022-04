CEO do Twitter diz aos funcionários que Musk não pode mudar a cultura da empresa

Em uma reunião geral de funcionários nesta quinta-feira, 14, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, se recusou a discutir detalhes da oferta de Elon Musk, apenas dizendo que o conselho estava considerando isso. Ele disse que a empresa tem uma forte cultura de proteger seus usuários e que "ninguém pode mudar isso", de acordo com duas fontes que ouviram os comentários.

Agrawal também foi questionado sobre o tratamento da Tesla aos funcionários de minorias, e Agrawal disse que o conselho do Twitter estava levando essas questões em consideração, disseram as duas pessoas. O CEO enfatizou que a diversidade é fundamental para a identidade da empresa, de acordo com uma terceira fonte que ouviu os comentários.

A Tesla, onde Musk é CEO, foi processada em fevereiro pelo Departamento de Emprego Justo e Habitação da Califórnia por suposta discriminação racial. A Tesla disse que a alegação é "injusta e contraproducente".

