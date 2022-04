PPI dos EUA sobe 1,4% em março ante fevereiro e supera previsão

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 1,4% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,1% no período.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 1% na comparação mensal de março. Neste caso, o consenso do mercado era de acréscimo bem menor, de 0,5%. No confronto anual, o PPI deu um salto de 11,2% em março, o maior desde novembro de 2020, e o núcleo do índice teve alta de 9,2%.

O Departamento do Trabalho também revisou para cima o PPI mensal de fevereiro, de ganho de 0,8% para aumento de 0,9%.

