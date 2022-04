Aprenda táticas simples para economizar combustível no Dei Valor

Depois de tantos aumentos de preço da gasolina, do diesel e do etanol, o motorista precisa ficar atento e sempre buscar alternativas para gastar menos. Você sabia que existem várias ações de rotina que podem te ajudar a economizar combustível? No Dei Valor trazemos dicas de como economizar no dia a dia