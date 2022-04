3R Petroleum arremata seis blocos na bacia Potiguar, com bônus total

Os blocos localizados nas bacias do Alagoas e Potiguar, no Rio Grande do Norte, foram arrematados nesta quarta-feira, 13, por três empresas durante leilão de áreas realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na bacia do Alagoas, o destaque foi a atuação da Origem, que arrematou 14 blocos nos setores SSEAL-T2 e SSEAL-T2, com pagamento total de bônus de cerca de R$ 1 milhão, o que representa ágio de 50%.

A previsão de investimentos é de R$ 18,4 milhões para as áreas arrematadas, que somam 353 quilômetros quadrados. Os blocos foram arrematados sem concorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No leilão da bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, a empresa Petro-Victory arrematou 23 blocos, com pagamento de cerca de R$ 1 milhão em bônus.

Já a 3R Petroleum arrematou seis blocos na bacia de Potiguar no leilão desta quarta-feira, com pagamento de bônus de R$ 1 milhão.

Tags