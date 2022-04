Operadora de viagens anuncia parceria inédita com complexo turístico do Ceará para alta temporada

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, anunciou parceria com o complexo turístico, aquático e de lazer Beach Park. Durante a alta temporada, a operadora passa a oferecer voos compartilhados com saídas dos aeroportos de Viracopos (Campinas) e Belo Horizonte (Minas Gerais) com destino a Fortaleza.

De acordo com a empresa, os voos serão realizados entre os dias 21 de maio e 6 de agosto, com aeronaves A320, que possuem capacidade para transportar até 174 passageiros. Por meio da parceria, também já é possível adquirir pacotes completos para o Beach Park com a Azul Viagens, que incluem passagem aérea ida e volta, traslados e hospedagem.

“A Azul Viagens, uma das principais operadoras de turismo do País, não poderia deixar de estar presente nesta primeira edição pós pandemia da WTM Latin America. E para isso estamos trazendo ao mercado parcerias inéditas que vão conquistar clientes e agentes de viagens e fomentar a retomada do nosso turismo interno nos próximos meses. Nossa operadora, assim como a Azul, acredita no Brasil e no seu potencial como destino turístico para todos aqueles que estão ávidos por desbravar novamente as praias, a cultura e a gastronomia que o Nordeste, uma região tão rica, pode oferecer”, comenta Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul, em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos muito animados em realizar essa parceria com a Azul e temos certeza de que ela será um sucesso. Buscar as melhores experiências para os nossos clientes é sempre nosso objetivo e essa ação nos permitirá oferecer ótimos valores de pacotes, em um período que contemplará inclusive a alta estação”, declara o gerente comercial do Beach Park, Ivan Dias, também em nota.