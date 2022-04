Difusão do IPCA passa de 75% em fevereiro para 76% em março, mostra IBGE

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 75% em fevereiro para 76% em março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A difusão foi de 76,13%, para ser mais preciso. É a maior desde fevereiro de 2016. Na ocasião, foi de 77,21%", apontou Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

A difusão de itens alimentícios estava em 74% em fevereiro e assim permaneceu em março, enquanto a difusão de itens não alimentícios passou de 75% em fevereiro para 78% em março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que aconteceu nos itens alimentícios é que as altas foram mais fortes do que no mês anterior. O número de produtos com aumentos foi o mesmo", explicou Kislanov.

Tags