Magalu inicia testes de serviço de aluguel de itens para o lar

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Air Fryer, caixa de som e robô aspirador são exemplos de produtos disponíveis no serviço de "casa por assinatura" da Magalu

A Magalu iniciou os testes para o serviço de "casa por assinatura" que está desenvolvendo em parceria com a Housi. Air Fryer, caixa de som, robô aspirador, soundbar, controles para PlayStation e Xbox, purificadores de água e furadeiras são exemplos de produtos disponíveis no serviço e que estão disponíveis para aluguel.

Ainda em fase experimental, o serviço pode ser acessado por um número limitado de usuário da Housi por meio da flagship Bela Cintra e da unidade Housi da Paulista. O catálogo de produtos está disponível ainda em uma plataforma separada do site e do app do Magalu.

Ainda não há data para a implementação oficial, inicialmente em São Paulo, e depois expansão para o resto do País. Mas a iniciativa vai funcionar por meio de um site da companhia, o cliente escolhe o produto e faz a assinatura de um item, para depois pagar um valor automaticamente todos os meses caso opte por assinatura mensal. Também é possível reservar o item por sete, 15 ou 30 dias com um pagamento único.

No caso do robô aspirador Samsung Powerbot-E VR5000RM, por exemplo, a assinatura mensal custa R$ 70. A reserva por sete dias custa R$ 20 e por 15 dias passa a custar R$ 35.

