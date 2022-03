José Carlos Oliveira é o novo ministro do Trabalho e Previdência

José Carlos Oliveira assinou nesta quinta-feira, 31, o termo de posse como Ministro do Trabalho e Previdência (MTP) em solenidade no Palácio do Planalto. Ele, que desde novembro de 2021 era presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assume o cargo no lugar de Onyx Lorenzoni, que deixa o cargo para disputar as eleições. Oliveira é servidor de carreira do INSS desde 1985.

Além de Onyx, outros oito ministros deixam o governo para disputar as eleições deste ano. São eles: Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura; Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia; Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; Tereza Cristina, da Agricultura; Flávia Arruda, da Secretaria de Governo; João Roma, da Cidadania e Gilson Machado, do Turismo.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, em São Paulo (SP), Oliveira ocupou o cargo de diretor de Benefícios antes de assumir a Presidência do Instituto, em novembro de 2021. Anteriormente, atuou como superintendente do INSS em São Paulo, de agosto de 2016 a maio 2021, e acumulou experiências como gerente-executivo do INSS, também em São Paulo.

Ingressou no órgão por meio de concurso público, em julho de 1985. Iniciou a carreira no extinto Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, que deu origem ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 1990. Ocupou vários cargos de gestão dentro do Instituto, atuando sempre com foco no atendimento eficiente ao cidadão.

