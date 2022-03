Supergasbras investirá R$ 920 milhões em terminal de GLP no Complexo do Pecém

A Supergasbras anunciou que investirá R$ 920 milhões em um terminal portuário para estocagem refrigerada de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 24, ao Pipeline do jornal Valor Econômico.

Segundo a companhia, controlada pela holandesa SHV, o terminal terá capacidade para 43 mil toneladas de GLP, com estimativa de movimentação anual em torno de 480 mil toneladas. O gás terá como origem os Estados Unidos e será distribuído para toda a região Nordeste.

Com a nova operação, o presidente da Supergasbras, Júlio Cardoso estima que a empresa poderá garantir 1,5 milhão de toneladas de GLP, na esfera nacional. Ele também estimou redução de cinco a dez dias na disponibilização de gás e projetou aumento de competitividade no mercado local e o fim do risco de desabastecimento do produto.

Também em entrevista ao Pipeline, o presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa destacou diferenciais competitivos do equipamento para receber o novo terminal. “Estamos na esquina do Atlântico, num posição estratégica para importação e exportação, com um porto jovem, moderno, com calado natural e sem canal de aproximação, o que dispensa grandes manobras dos navios para atracar”, ressaltou.

