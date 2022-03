Líder global de chocolates suíços abre loja em shopping de Fortaleza

Shopping RioMar Fortaleza foi o lugar escolhido para receber a terceira unidade da Lindt no Nordeste; marca segue plano de expansão no Brasil

A famosa marca suíça Lindt, líder global na categoria de chocolates premium, abriu sua primeira loja no Ceará. A unidade, que é a terceira do Nordeste, fica localizada no piso L1 do shopping RioMar Fortaleza e conta com um vasto portfólio de chocolates, com mais de 120 criações dos Maîtres Chocolatiers Lindt, além de uma cafeteria para quem os que gostam da combinação café e chocolate.



A abertura da 59ª loja da Lindt faz parte do plano de expansão da marca Suíça no Brasil. “Estamos muito animados com essa inauguração. Nossa chegada ao Nordeste em 2021 com aberturas de boutiques Lindt em Salvador e Recife foi um grande sucesso. Queremos encantar o Brasil com chocolates e levar nossos produtos cada vez mais perto do consumidor nordestino”, comenta Walter Angst, CEO da Lindt no Brasil, em comunicado.



Sobre a Lindt & Sprüngli

Fundada há 176 anos, em Zurique, a Lindt & Sprüngli é líder mundial no setor de chocolates premium e, atualmente, possui doze unidades de produção na Europa e nos EUA e mais de 14 mil funcionários. Os produtos da marca são distribuídos por 26 subsidiárias pelo mundo, além de uma rede global de cerca de 100 distribuidores independentes. No Brasil, a Lindt & Sprüngli é distribuída desde 1969 nos melhores supermercados e empórios e, desde 2014, possui operação própria no país. Atualmente a filial brasileira emprega mais de 400 funcionários e em 2022 inaugurou sua 59ª loja própria.

Serviço

Lindt chega ao shopping RioMar Fortaleza

Local: Piso L1 – Em frente ao SAC (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

E-commerce: https://shop.lindt.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/lindt_brasil/

Informações: (85) 2181-8390

