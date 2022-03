Caixa vai aumentar crédito imobiliário em 20% neste ano, diz Guimarães

Após anúncio de redução de taxas, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que o banco vai aumentar em 20%, para a faixa de R$ 165 bilhões a 170 bilhões, as concessões de crédito imobiliário deste ano.

Durante participação em congresso da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Guimarães disse que o crédito imobiliário teve crescimento de 33% no primeiro trimestre, se comparado a igual período do ano passado. Se a concorrência colocar o "pé no freio" nas concessões de financiamento a imóveis - segundo ele, o crédito mais seguro -, o presidente da Caixa salientou que a participação de mercado do banco no segmento vai chegar a 60%, saindo de 50%.

"Vamos mais do que dobrar fluxo de empréstimo imobiliário no Brasil se comparado à época dos balanços com ressalvas", assinalou Guimarães, fazendo uma comparação dos números atuais do banco com o de antes de sua chegada ao comando da Caixa. Segundo ele, as operações no programa Casa Verde e Amarela serão aceleradas ao máximo.

Em crítica às gestões anteriores, ele disse ainda que, antes do governo Jair Bolsonaro, a Caixa, além das ressalvas dos balanços feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), chegava a investir R$ 30 milhões na instalação de camarote de Carnaval em cima de agência em Salvador (BA). "A gente acabou com isso."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags