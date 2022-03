Comércio no Centro e shoppings vão funcionar no feriado da Data Magna, 25/3

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza confirmou que o comércio varejista vai funcionar durante o feriado estadual da Data Magna, em 25/3. As lojas de rua do Centro, da Avenida Monsenhor Tabosa, dos bairros e os shoppings centers vão abrir normalmente.

As lojas dos shoppings centers terão funcionamento das 10h às 22 horas. Já as lojas de rua do Centro devem abrir de 8h às 17 horas, a depender da decisão dos comerciantes.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, destaca que o resultado de vendas nos feriados têm sido bem positivos, o que anima o comércio para esse feriadão.

"O último sábado, feriado de São José, registrou vendas bem acima do registrado em um sábado comum. Por isso, vamos abrir as lojas em mais um feriado, inclusive garantindo aos consumidores que os ônibus estarão circulando normalmente e a segurança nas lojas do Centro e da Avenida Monsenhor Tabosa também estará garantida”, afirma.



