Com pandemia, Fraport comemora entrega das obras de março de 2020 dois anos depois

Dois anos após entregar a fase 1B das obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a Fraport Brasil comemorou na terça-feira, 22, a entrega das ações de ampliação. A empresa frisa em comunicado que o agendamento da solenidade foi adiado de março de 2020 para este ano devido à pandemia de Covid-19.

No histórico de entregas da concessionária no equipamento nestes cinco anos de atuação em Fortaleza, houve primeiro intervenções nos sistemas operacionais, iluminação, banheiros, wi-fi e sinalização. Em abril de 2018, houve obras de ampliação do Terminal de Passageiros e, paralelamente, a reforma da estrutura existente.

Depois veio a unificação das salas de embarque doméstico e, em maio de 2019, o acesso ao embarque internacional também ganhou mais espaço, com a área de controle de segurança e passaporte aumentada. No mesmo mês, um novo viaduto foi inaugurado, que ligou a av. Senador Carlos Jereissati ao piso de desembarque.

Já em junho de 2019, os passageiros ganharam mais espaço no embarque e desembarque internacional, além de novos sanitários, balcões de imigração, esteira de bagagem com tecnologia de padrão internacional e elevadores.

Também foi entregue uma nova área de check-in, com 40 balcões de atendimento para voos domésticos e 20 posições para voos internacionais. Uma nova via foi implementada para possibilitar o acesso direto ao novo local de check-in (piso 1).

Em outubro de 2019, parte da área de expansão na sala de embarque foi liberada. Ainda foram entregues duas novas esteiras de restituição de bagagens, completando a área que já havia recebido outras três novas esteiras.

No fim de 2019, chegou o leitor automático de cartão de embarque, o BCBP (Bar Coded Boarding Pass). Foram instaladas oito máquinas antes do canal de inspeção do embarque doméstico e seis no acesso ao embarque internacional. Também foi entregue uma passarela interna, que leva os passageiros do check-in até a área de embarque, além da abertura de seis das oito novas pontes de embarque.

O sistema de som foi substituído, o PAS (Public Address System) que tem a função de informar aos passageiros e usuários sobre voos, alertas, entre outras informações.

Paralelo às obras houve melhorias e construções no airside (lado ar – onde operam as aeronaves). As taxiways (vias de circulação das aeronaves) Alfa, Delta, Lima, Juliet, Kilo e Oscar foram reformadas, além da instalação de 7.500 metros de cerca patrimonial e reformadas as vias de serviço.

Sobre a pista, as obras de infraestrutura foram entregues em julho de 2020. A partir de agosto de 2021, já foi homologada para utilização, junto com duas novas taxiways (vias de taxiamento) e com as áreas de segurança (Resas) nas cabeceiras 13 e 31.

Houve expansão de 210 metros da pista, que passou de 2.545 metros para 2.755m para pouso e decolagem na cabeceira 31.

A outra cabeceira (13) também passou a operar com 2.755 metros permitidos para decolagens, mas com 2.613 metros para pousos. Para que extensão possa ser utilizada também para pousos, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) deverá instalar, em breve, o novo ILS (equipamento de auxílio para pouso).

Em comunicado, a empesa informa que todas as intervenções de infraestrutura aeroportuária previstas no contrato de concessão foram concluídas pela Fraport Brasil antes do prazo, em julho de 2021.

