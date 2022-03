Sabatina de indicados para vagas na Anatel é adiada; votação será em abril

O presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Dário Berger (MDB-SC), marcou para o dia 5 de abril a votação das indicações para as vagas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Berger decidiu adiar as sabatinas iniciadas nesta terça-feira, 22, para que aconteçam junto do esforço concentrado para votações de indicação de autoridades, que acontecerá entre os dias 4 e 8 de abril.

Carlos Manuel Baigorri, que já compõe o conselho da Anatel atualmente, foi indicado para presidir a Anatel. Seu nome foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a agência reguladora em razão do fim do mandato de Leonardo Euler de Morais.

Para a vaga atualmente ocupada por Baigorri, o Planalto indicou Artur Coimbra Oliveira, hoje secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações.

