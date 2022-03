Instituto abre qualificação para jovens do Papicu e do Presidente Kennedy em Fortaleza

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com vagas abertas para atender cerca de 1.100 pessoas das comunidades do entorno dos shoppings RioMar Fortaleza, no Papicu, e RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy.

O IJCPM é considerado o braço social da rede de shopping centers JCPM e está retomando sua programação de cursos e oficinas para desenvolvimento pessoal e profissional, após dois anos atendendo de forma online, por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo comunicado do instituto, para realizar novas inscrições é preciso estar com esquema vacinal completo, já no momento da inscrição. Até o fim do ano, conforme a nota, a projeção é que 2.200 jovens, de 16 a 24 anos, sejam atendidos com atividades de qualificação e orientação profissional, além de oficinas culturais e multidisciplinares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, de acordo com balanço divulgado pelo IJCPM foram realizados 2.365 atendimentos virtuais e encaminhados 300 jovens para o mercado de trabalho, somente em Fortaleza. O instituto informou ainda ter doado 12.418 cestas básicas às comunidades do entorno e instituições sociais dos bairros em que atua na Capital.

Serviço:

Cursos de qualificação profissional

Entidade promotora: Instituto JCPM em Fortaleza

Mais informações sobre inscrições (Instagram): @ijcpm

Telefones de contato: (85) 99157.4909/ 99105.4395

Tags