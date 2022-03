Governo deve anunciar redução de imposto de importação sobre etanol, alimentos e BIT/BK

O Ministério da Economia deve anunciar daqui a pouco a redução de tributos sobre a importação de etanol, alguns alimentos e bens de informática e capital.

Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, serão reduzidos a zero a tributação de alguns alimentos. São itens da cesta básica com maior peso no INPC.

Também será reduzida em 10% a tarifa para importação de bens de informática e capital (BIT/BK).

O Ministério da Economia convocou entrevista coletiva para anunciar a redução de tarifas de importação de bens de capital, tecnologia e informação e bens de consumo. Segundo aviso de pauta, darão a entrevista o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, Adolfo Sachsida, o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, e a secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Ana Paula Repezza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags