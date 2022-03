Carga de energia no sistema elétrico nacional sobe 1,1% em fevereiro

No acumulado dos últimos 12 meses (março de 2021 a fevereiro de 2022), a carga do Sistema Interligado Nacional teve variação positiva de 3,7%

A carga de energia no Brasil subiu 1,1% em fevereiro deste ano, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), na comparação com fevereiro de 2021, chegando a 73.771 MW médios de volume total, no Sistema Interligado Nacional (SIN).



Já na comparação com o mês de janeiro deste ano, o aumento foi de 2,1%. No acumulado dos últimos 12 meses (março de 2021 a fevereiro de 2022), a carga do Sistema Interligado Nacional teve variação positiva de 3,7%, na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores.

O ONS informou também que todos os quatro subsistemas que compõem o SIN tiveram variação positiva em fevereiro de 2022. O subsistema Sul teve a maior expansão, com 13.660 MW médios, alta de 3,5% em comparação com fevereiro de 2021. Na sequência, veio o subsistema Nordeste, com aumento de 0,7% e 11.806 MW médios. Por sua vez, o subsistema Norte teve elevação de 0,6% e 5.764 MW médios. O menor aumento percentual se deu no subsistema Sudeste/Centro-Oeste apresentou alta de 0,5%, com 42.541 MW médios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o relatório do ONS, influenciaram nos percentuais atuais, o maior número de dias úteis em relação a fevereiro do ano anterior e as altas temperaturas observadas em todo o País nas últimas semanas de fevereiro, com destaque para as regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul, que causaram um aumento significativo do uso de aparelhos de refrigeração.

Por outo lado, a desaceleração de segmentos da economia já tem se refletido diretamente na carga de energia em 2022, aponta o ONS.

Tags