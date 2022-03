Novas estradas serão construídas em 62 municípios do Ceará com investimento de R$ 869 milhões

Pacote de investimento integra o programa Ceará de ponta a ponta que busca melhorar a malha rodoviária estadual e conta com financiamento do BID

A malha rodoviária do Ceará será ampliada em 738 km com a construção de novas entradas em 62 municípios do Estado. A informação foi revelada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo pelas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 18 de março.

As obras integram o novo pacote de ações do programa "Ceará de ponta a ponta" que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O investimento total está estimado em R$ 869.340.000

O anúncio das novas intervenções em infraestrutura no Estado havia sido comunicado pelo governador ainda no dia 1º de março, após encontro do gestor estadual com representante do banco em Brasília.

Em outubro de 2021, o Estado chegou a articular R$ 1,5 bilhão para três grandes pacotes de obras de infraestrutura e desenvolvimento com a instituição. Com relação ao novo financiamento, Camilo pontua que a verba toda será destinada para "a construção de novas vias, não incluem nossos outros investimentos em revitalizações e recuperação de vias.

