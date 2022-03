Ministério reconhece mais de 20 profissões, entre elas as de somelier e skatista

O Ministério do Trabalho e da Previdência anunciou, por meio da página oficial da pasta no site do governo federal, a inclusão de 22 ocupações na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), entre elas as de somelier, skatista profissional e obstetriz. Com isso, o Brasil agora possui 2.269 ocupações reconhecidas.

Conforme explica o Ministério, esse tipo de decisão é tomada "após estudo das atividades e do perfil da categoria".

"A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro", informa a pasta.

Segundo o órgão do governo, as informações da CBO são utilizadas para estatísticas de trabalho e "servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego."

Confira abaixo as novas ocupações reconhecidas pelo MPT:

- Obstetriz;

- Somelier;

- Profissional de organização;

- Perito judicial;

- Oficial de proteção de dados pessoas (DPO);

- Técnico em agente comunitário de saúde;

- Estampador de placa de identificação de veículos;

- Analista de e-commerce;

- Operador de manutenção e recarga de extintores de incêndio;

- Operador de usina de asfalto;

- Guarda portuário;

- Policial penal;

- Tecnólogo em agronegócio;

- Engenheiro de energia;

- Engenheiro biomédico;

- Engenheiro têxtil;

- Condutor de turismo náutico;

- Controlador de acesso;

- Greidista;

- Inspetor de qualidade dimensional;

- Técnico em dependência química;

- Skatista profissional.

