Fed avalia que novas altas de juros serão apropriadas

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) entendem que será apropriado elevar mais vezes o juro básico nos EUA, segundo consta no comunicado divulgado nesta quarta-feira, 16, em que a entidade ainda informou o aumento da taxa dos Fed funds para a faixa entre 0,25% e 0,50% ao ano.

Em comunicado, o Comitê destacou que continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas, estando preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado. "As avaliações levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre saúde pública, condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação e desenvolvimentos financeiros e internacionais", diz o texto.

PIB

O Federal Reserve reduziu a projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, de 4,0% previstos na reunião de dezembro para 2,8% neste mês, segundo a mediana das previsões.

Para os anos seguintes, as previsões para alta do PIB se mantiveram inalteradas a 2,2% em 2023, 2,0% em 2024 e 1,8% no longo prazo.

As medianas para taxa de desemprego em 2022 e 2023 também foram mantidas, a 3,5% para ambos os anos. Em 2024, a previsão subiu de 3,5% para 3,6%. No longo prazo, permaneceu em 4,0%, sem alterações.

Balanço patrimonial

Os dirigentes Fed esperam começar redução de balanço patrimonial nas próximas reuniões. Em comunicado com a decisão de política monetária da autoridade após a reunião de março, o Comitê apontou que espera começar a reduzir suas participações em títulos do Tesouro e títulos garantidos por hipotecas em um dos próximos encontros.

