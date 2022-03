Antaq prorroga por mais uma semana consulta sobre venda de Porto de Santos

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) prorrogou por mais uma semana o processo de consulta pública sobre a privatização do Porto de Santos, que se encerraria nesta quarta-feira, 16. Com isso, a agência receberá contribuições sobre a venda do complexo portuário até a próxima quarta, 23. A decisão atende parcialmente um pedido feito por entidades do setor, que solicitaram pelo menos mais 30 dias de discussão sobre a modelagem de desestatização do porto.

A venda do complexo portuário está programada para o segundo semestre de 2022, e promete atrair cerca de R$ 18 bilhões em capital privado. A complexidade da operação levou o segmento a pedir mais tempo para esclarecer dúvidas e sugerir contribuições ao processo.

O pedido foi feito pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) e reforçado pela Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga (Anut) nesta segunda, durante audiência pública sobre o projeto.

No ofício em que solicitava a extensão, a ABTP afirmou ser "premente" que o setor empresarial tenha mais tempo para refletir sobre as propostas do governo na privatização, já que o processo impactará "o curso do setor portuário nacional".

