Construção civil no Ceará suspende planos de importar aço após impacto da guerra russa

Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará (Coopercon-CE) suspendeu os planos que tinha para iniciar, de março para abril, a importação do aço da Turquia. A decisão se baseia em medida solicitada pela entidade nacional, após avaliar impacto da guerra travada entre Rússia e Ucrânia na aquisição de insumos.

"Sabendo das dificuldades existentes, além da insegurança e instabilidade ocasionadas pelo conflito, a Coopercon Ceará anunciou a suspensão da importação de aço", frisa, em nota.

Para o presidente da Coopercon-CE, Sergio Macedo, o maior reflexo é o aumento já observado nos preços da commodity.

"Pela proximidade do país (Turquia) em relação à Ucrânia e Rússia, há uma preocupação com a segurança e o transporte marítimo. Isso acaba impactando no preço final", explica, acrescentando que o fabricante que iria atender a entidade é turco e normatiza o produto conforme o Inmetro. "O aço chegaria ao Brasil seguindo todas as normas nacionais", complementa.

A entidade da construção civil, que tem 127 associados, comunica que seguirá monitorando o panorama internacional e "quando o momento for mais oportuno", retomará o processo de negociação. "Garantimos inclusive a certificação CA 50 e em breve teremos a CA 60 e telas. Assim, estaremos com todas as bitolas disponíveis para importação", ressalta.