Uber e 99 vão aumentar valor pago a motoristas após alta dos combustíveis

As maiores empresas de transporte por aplicativo com atuação no Brasil, 99 e Uber, anunciaram nessa sexta-feira, 11, medidas para mitigar o efeito da subida dos preços dos combustíveis: uma delas, o aumento do valor pago aos motoristas. Para a 99, o principal objetivo é "anular o último aumento anunciado para o litro da gasolina" e, por esse motivo, aumentará o valor do km rodado em até 5%, mas não aplicará novas taxas no valor de suas viagens. Já a Uber anunciou reajuste temporário de 6,5% no valor das corridas.

"O aumento também visa ajudar os motoristas a lidar com o pico de alta em seus custos operacionais. Como sempre, os usuários poderão conferir no app as modalidades disponíveis e o preço exato antes de pedir uma viagem", explicou a Uber em nota.

Além das medidas emergenciais, ambas as empresas testam um pacote de ações que, segundo elas, ajudarão em longo prazo caso novas mudanças nos valores dos combustíveis venham a ocorrer. A 99 já testa uma solução de subsídio para acompanhar automaticamente as flutuações dos números. Para a plataforma, o recurso traria mais transparência e segurança aos seus colaboradores e usuários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Uber anunciou ainda que irá investir cerca de R$ 100 milhões no Brasil nas próximas semanas em iniciativas voltadas ao aumento nos ganhos e redução dos custos dos motoristas cadastrados.

Leia a nota das empresas de transporte na íntegra:

Nota da 99

A 99, mantendo seu compromisso em cuidar de seus parceiros, passará a oferecer uma compensação financeira pela nova escalada no valor dos combustíveis. O objetivo é anular o último aumento anunciado para o litro da gasolina e por isso reajusta em 5% o km rodado no ganho do motorista de todo o país. Este acréscimo será implementado já nos próximos dias, em todas as 1.600 cidades onde a empresa opera no País. Sabemos que cada km conta. A empresa avalia constantemente o cenário de acordo com os desdobramentos externos e reforça que não haverá aumento para os passageiros nesse momento.



Paralelamente, a plataforma está testando uma solução de subsídio para acompanhar automaticamente as flutuações dos combustíveis, tanto para cima quanto para baixo. Após os testes, o novo recurso teria o potencial de trazer ainda mais transparência e segurança aos parceiros.

Para a 99, o motorista parceiro é o combustível que permite um transporte de qualidade, eficiente e financeiramente acessível para todos, hoje e no futuro. Por isso, sai mais uma vez na frente com esse subsídio. No ano passado, a 99 foi a primeira a anunciar um reajuste entre 10% a 25% nos ganhos de seus motoristas parceiros.

Além desse reajuste, o pacote Mais Ganhos 99, com medidas como o Taxa Zero que oferece aos condutores 100% do valor das corridas em períodos e cidades específicas, além de mais ganhos com o recebimento por taxa de congestionamento, e taxa de deslocamento continuam vigentes. Há, inclusive, casos em que é empregada a taxa negativa, ou seja, o valor repassado ao motorista é maior que o pago pelo passageiro e esta diferença é custeada pela empresa para democratizar o acesso das pessoas.

A 99 acredita que cada quilômetro rodado importa para quem dirige e investe na transparência com os parceiros com um link exclusivo com informações das tarifas e valores das corridas (https://motoristas.99app.com/ganhos-sp/).

Nota da Uber

A Uber anunciou nesta sexta-feira (11/03) um pacote de medidas para ajudar a mitigar os custos dos motoristas parceiros com a mais recente alta dos combustíveis. Serão investidos cerca de R$ 100 milhões no Brasil nas próximas semanas em iniciativas voltadas ao aumento nos ganhos e redução dos custos dos nossos parceiros, além de um reajuste temporário no preço das viagens.



O pacote faz parte de uma iniciativa global da empresa diante da instabilidade no cenário internacional causada pelo conflito no leste europeu, que tem pressionado custos de insumos em todo o mundo, particularmente os combustíveis.

“Sabemos que motoristas estão entre os primeiros a sentir o impacto dos preços recordes dos combustíveis, então estamos implementando essas iniciativas para ajudá-los. Esperamos que essas ações emergenciais colaborem para reduzir os impactos no dia a dia, mas continuaremos ouvindo nossos parceiros, especialmente neste momento”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Além disso, haverá um reajuste temporário de 6,5% nos preços, a ser aplicado nas viagens a partir da próxima semana. O aumento também visa ajudar os motoristas a lidar com o pico de alta em seus custos operacionais. Como sempre, os usuários poderão conferir no app as modalidades disponíveis e o preço exato antes de pedir uma viagem.

Concomitante a essas medidas, é importante frisar que a Uber foi a primeira e atualmente é a única plataforma que oferece a seus parceiros, em todo o país, a possibilidade de ter desconto no combustível. Pagando com o Cartão Uber no app abastece-aí, o motorista parceiro tem 4% de cashback em cada abastecimento.

A empresa continuará monitorando as condições do mercado nas próximas semanas para reavaliar as iniciativas.

Tags