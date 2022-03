No Ceará, 2,6 milhões de inadimplentes podem renegociar suas dívidas

Atualmente, o Ceará encontra-se na terceira posição no ranking Nordeste do Serasa Limpa Nome, com um total de dívidas entre os inadimplentes de R$8, 621 bilhões. Esse total corresponde a 7,9 milhões de dívidas de 2,6 milhões de devedores no Estado. No Brasil, o montante total em valores é R$ 260 bilhões, sendo R$ 50,5 bilhões apenas no Nordeste.



Entre os fatores principais nas dívidas do Estado são apontados os bancos e cartões de crédito, sendo responsáveis por 33,6% das inadimplências, seguida por contas de serviços de utilidade pública, 22,1%; e varejo 11,6%. Para conter esse crescimento de contas não pagas, acontece em todo País, até 31 de março, o Feirão Serasa Limpa Nome emergencial, com descontos de até 99% nas negociações de débitos.

No comparativo dos meses, janeiro de 2021 e 2022, apenas na Capital cearense houve uma acréscimo de 8,07 % na inadimplência. Inferior ao estado que foi de 11%. Em Fortaleza são cerca de 1 milhão de inadimplentes com um total de 3,3 milhões de dívidas que juntas somam R$ mais de R$ 4,0 bilhões. O valor médio das dívidas é de R$ 1,215 e a dívida média por inadimplente é de R$3.790,72, ambos os dados superiores que a média estadual.



De acordo com a gerente do Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil, elaborado pela Serasa, revela que o valor total das dívidas no país é de R$ 260,7 bilhões – R$ 2 bilhões a mais do que em abril de 2020: “O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados”, afirma Maciel.



Em 12 meses, o número de devedores na Região Nordeste cresceu quase 1 milhão, colocando 37,83% da população adulta na inadimplência. Com o menor valor médio de dívidas por inadimplente do Brasil: R$ 3.146,74. A região tem a maior representatividade no país de dívidas no segmento de bancos e cartão, com 30,3%.



Como consultar e quitar as dívidas?



A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome pode ser feita de forma digital e gratuita por meio dos canais oficiais da Serasa no site www.feiraolimpanome.com.br ; aplicativos no Google Play e App Store, ligação gratuita 0800 591 1222 ou pelo WhatsApp 11 99575-2096.



Já as negociações presenciais podem ser realizadas nas agências dos Correios, que oferecem as mesmas condições e descontos especiais, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.



