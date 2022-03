Inflação avança em fevereiro e tendência de novas altas é observada

Antes mesmo do baque pelo aumento dos combustíveis feito nesta semana, os habitantes da Região Metropolitana de Fortaleza tiveram mais um aumento da inflação em fevereiro constatado. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 0,77% no mês, quando apenas os artigos de vestuário recuaram. Todos os outros oito tiveram alta, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - uma tendência que deve permanecer nos próximos meses.

"Isso porque a participação dos combustíveis na inflação é espalhada. Tem a influência direta no consumo de gasolina, diesel, etanol e gás de cozinha, mas tem a indireta pelo custo do frete. Além do terceiro fator que é o uso de combustíveis e derivados pela indústria", explica o economista Fran Bezerra, do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE).

Os registros do segundo mês do ano ajudaram a inflação na capital cearense acumular alta de 1,5%, em 2022, e de 10,25% ao longo dos últimos 12 meses. Apesar dos números e do custo de vida visivelmente mais caro nas etiquetas dos produtos e serviços, a unidade estadual do IBGE no Ceará informa que esta variação mensal é "o segundo menor registro entre os índices regionais, ficando atrás apenas de Porto Alegre, com 0,43%."

Confira a variação dos grupos de consumo em Fortaleza:

GRUPOS VARIAÇÃO MENSAL (%) VARIAÇÃO NO ANO (%) VARIAÇÃO EM 12 MESES (%) Alimentação e bebidas 0,37

1,37

24,0108

Habitação 0,38 1,04 17,1417 Artigos de residência 1,87 3,4 4,0904 Vestuário -0,47 0,78 4,54 Transportes 0,53 0,65 19,7683 Saúde e cuidados pessoais 0,59 1,68 12,5401 Despesas pessoais 0,08 0,88 7,6345 Educação 5,89 6,03 6,0432 Comunicação 0,49 1,16 4,2311 Índice geral 0,77 1,50 100,00





"Os cinco subitens com maiores variações em fevereiro, pertencentes ao grupo de maior peso no IPCA, Alimentação e Bebidas (24,01%), foram: cenoura (44,91%), batata-inglesa (35,71%), maracujá (20,06%), banana-prata (13,97%) e manga (12,22%)", detalha o IBGE no Ceará .

Para o próximo mês, o economista já aponta uma alta imediata da inflação no grupo Transportes, devido ao reajuste dos combustíveis. Mas já projeta um reflexo em abril e maio para alimentação e demais grupos pela influência ampla dos combustíveis nos preços de produtos e serviços.

Variação nacional

Já a inflação nacional atingiu a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015, ao subir 1,01%. No ano, o IPCA acumula alta de 1,56% e, nos últimos 12 meses, de 10,54%. "Mas, agora, temos uma razoável certeza que deve ter uma elevação da inflação neste ano. Há analistas falando em 5% ou 5,5%, já ouvi outros projetando 7% e 7,5% e até 8% no ano", avalia o economista.

"Quanto aos índices regionais, todas as áreas tiveram variação positiva em fevereiro. A maior variação ficou com o município de São Luís (1,33%), por conta dos cursos regulares (7,14%) e das carnes (3,01%). Já o menor resultado foi observado na região metropolitana de Porto Alegre (0,43%), influenciado pela queda no preço da gasolina (-4,33%)", detalha o IBGE.

