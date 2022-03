Ticket Log: Preço do diesel fechou fevereiro com alta de 1,47%

O preço médio do litro do diesel segue em alta no País, segundo o levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente ao fechamento de fevereiro. O diesel comum fechou o mês valendo R$ 5,855, 1,47% mais do que no fechamento de janeiro (R$ 5,770). O preço do combustível do tipo S-10 apresentou alta de 1,45%, ao passar de R$ 5,828 para R$ 5,912.

Em nenhuma região o preço do diesel caiu, no período. No Sudeste, foi registrada a maior alta para os dois tipos. Com acréscimo de 1,93%, o preço do litro do diesel comum, na região, passou de R$ 5,547 para R$ 5,654. Já o tipo S-10 registrou alta de 1,79%, ao passar de R$ 5,634 para R$ 5,735.

O maior valor médio para o diesel comum e para o S-10 foi registrado na região Norte do País - R$ 6,086 e R$ 6,117, respectivamente. Já o preço médio mais baixo para os dois tipos de diesel foi encontrado nas bombas de abastecimento da região Sul, a R$ 5,481 o comum e R$ 5,529 o S-10.

Na análise por Estado, o Acre segue na liderança do preço do diesel comum e do tipo S-10 mais caros do País, a R$ 6,477 e R$ 6,452, respectivamente. Os maiores aumentos para os dois tipos de combustíveis foram registrados no Estado da Bahia, de 2,74% para o comum, que passou de R$ 5,796 para R$ 5,955; e de 3,19% no S-10, que de R$ 5,867 aumentou para R$ 6,054.

