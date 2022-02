Para BCE, conflito pesa negativamente na oferta e na demanda e eleva incerteza

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta afirmou nesta segunda-feira, 28, que o conflito "dramático" na Ucrânia exacerba incertezas, além de pesar negativamente sobre a oferta e a demanda. Panetta disse que a invasão militar da Rússia ao vizinho "exacerba riscos à perspectiva de inflação no médio prazo dos dois lados".

Nesse contexto, Panetta disse que não seria prudente se comprometer previamente com passos futuros na política, até que a crise atual esteja mais clara. "E o BCE segue pronto a agir para evitar qualquer deslocamento nos mercados financeiros que poderia vir da guerra na Ucrânia e para proteger a transmissão da política monetária", ressaltou.

O dirigente disse que a economia da zona do euro "enfrenta uma série de choques de oferta importados, que puxam a inflação para cima e contêm a demanda".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, a saída da pandemia da covid-19 tem sido caracterizada por divergências globais entre oferta e demanda, "nos mercados de energia e bens em particular", com efeitos desiguais entre os setores.

Panetta afirmou que o quadro atual é de "maior volatilidade financeira no curto prazo". Além disso, considerou que, no médio prazo, aumentou a incerteza macroeconômica.

Para ele, a inflação tem sido impulsionada por uma mudança global nos gastos dos consumidores, de serviços para bens manufaturados, e um quadro de problemas na produção por causa da pandemia. "Isso se traduziu em gargalos na cadeia global de oferta, preços elevados de bens duráveis e fortes pressões sobre as cadeias", afirma ele.

O choque na oferta tem sido absorvido na zona do euro, mas em ritmo diferente a depender da economia, considerou.

Tags