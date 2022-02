Lucro líquido da Cagece soma R$155 milhões em 2021

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) fechou o ano de 2021 com lucro líquido de R$ 155 milhões e com margem líquida de 9,7%, representando um aumento de 15,3% em relação ao ano de 2020. O balanço demonstrativo contábil, referente ao ano de 2021, mostra ainda que a empresa obteve receita bruta de quase R$ 1,8 bilhão. Alta de 11,3 % em relação ao ano anterior.

Já a receita líquida da companhia fechou o ano passado em R$ 1,6 bilhão, 10,4% a mais do que em 2020. Enquanto o Ebitda (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), totalizou R$ 396 milhões, com margem Ebitda de 24,7%. Um avanço de 7,1%, ante o resultado do ano anterior.

De acordo com o balanço da companhia, divulgado nesta segunda-feira, 28, ao final de 2021, o Capex total da Cagece (é a sigla da expressão inglesa Capital Expenditure, que pode ser definida como Despesas de Capitais ou Investimentos em Bens de Capitais) acumulou R$ 351,3 milhões. Aumento de 36,9% em relação ao ano de 2020. Já a Dívida Líquida da Companhia fechou o ano em R$ 238 milhões, e a Dívida Líquida por Ebitda resultou em 0,60.

O assessor de Relações com Investidores da Cagece, Álvaro de Paula, explica que os resultados alcançados pela Cagece em 2021 demonstram solidez. “Os números apresentados pela Cagece nos últimos cinco anos atestam uma melhoria sistemática de indicadores financeiros tais como Receitas, Ebitda, Lucros e Investimentos, bem como indicadores operacionais como número de ligações, volumes, extensão de rede de água e esgoto, dentre outros, evidenciando assim o compromisso com a performance e a prestação dos serviços aos clientes.”

Em relação à Dívida Líquida, Álvaro explica que elas estão em patamar confortável para a atual estrutura de capital da empresa e destaca ainda da importância da primeira emissão de debêntures realizada pela Companhia no primeiro semestre de 2021.

“Com essa operação, a Cagece se inseriu de forma definitiva no mercado de capitais brasileiro”, acrescenta. A operação garantiu a captação de R$ 775,9 milhões para serem aplicados em projetos de expansão e de melhoria de eficiência operacional para os sistemas de abastecimento e produção de água e de coleta e tratamento de esgoto em municípios atendidos no Estado.

A Cagece atua em 152 municípios cearenses divididos em três microrregiões. No final do ano de 2021, a companhia possuía 1,7 milhão de ligações ativas de água e 669 mil ligações ativas de esgoto. O maior percentual de clientes por volume faturado em m³ da Cagece são os residenciais, que representam 92,9% do total de água e 86,6% do total de esgoto, respectivamente.

