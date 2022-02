Ataque da Rússia: Bolsa de Moscou despenca 30% e rublo atinge menor cotação da história

O banco central da Rússia anunciou nesta quinta-feira (24) que vai iniciar uma intervenção no mercado de câmbio, após o rublo atingir uma mínima recorde nas horas posteriores à invasão das tropas russas na Ucrânia.

Durante a madrugada, o rublo despencou frente ao dólar e atingiu o menor nível de sua história. Às 6h20 (de Brasília), o dólar saltava a 85,22 rublos, ante 81,19 rublos no fim da tarde de ontem, após tocar mais cedo a máxima inédita de 90,01 rublos.

Sobre o assunto Presidente ucraniano compara a Rússia com a "Alemanha nazista"neo/alf/at/bl/mar/fp

Ucrânia posiciona tanques de guerra em praça central de Kiev

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Bolsa de Moscou, que chegou a ficar suspensa "até novo aviso", reabriu às 10h no horário local (4h de Brasília) e registrou queda acentuada. Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice MOEX, referência no mercado de Moscou, despencava quase 30%.

A Rússia possui mais de US$ 600 bilhões em reservas cambiais e ouro, alternativa que pode ser usada nos mercados de câmbio para sustentar o rublo. Uma moeda em rápida depreciação dificulta o pagamento de dívidas externas e leva a preços mais altos dos produtos importados.

Invasão da Rússia na Ucrânia

A Rússia atacou a Ucrânia nesta quinta-feira, 24, com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv e outras cidades no centro e no leste depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado uma operação militar nos enclaves separatistas do leste do país, segundo o ministério da Defesa da Rússia. O governo ucraniano fala em oito mortos pelo bombardeio russo. Com informações da Dow Jones Newswires.

Por que a Rússia está atacando a Ucrânia?

URGENTE | Putin anuncia 'operação militar' da Rússia na Ucrânia: https://t.co/Zb6BShQ1gw pic.twitter.com/coM6jCAz1G — O POVO (@opovo) February 24, 2022

Tags