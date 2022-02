Educação sobe 5,64% e se torna grupo de maior impacto no IPCA-15 de fevereiro

Os reajustes de mensalidades escolares no início do ano letivo impulsionaram os gastos das famílias com Educação em fevereiro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O custo da Educação subiu 5,64% este mês, grupo de maior impacto no IPCA-15, uma contribuição de 0,32 ponto porcentual.

A maior contribuição partiu dos cursos regulares (6,69%), devido aos reajustes praticados no início do ano letivo.

Houve altas de preços no ensino fundamental (8,03%), pré-escola (7,55%), ensino médio (7,46%), creche (6,47%) e ensino superior (5,90%).

Também ficaram mais caros os gastos com curso técnico (4,40%) e pós-graduação (2,93%).

