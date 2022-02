Eletrobras: assembleia condiciona desestatização à manutenção de programas sociais

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Eletrobras aprovou o quarto item da pauta sobre a desestatização da Eletrobras, que condiciona a venda à manutenção de programas sociais, como a revitalização dos recursos hídricos das bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba.

A gestão do programa poderá ser feita diretamente pela Eletrobras ou, indiretamente, por meio de sua subsidiária Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), ou ainda por unidades do Exército brasileiro.

Também foi aprovada a redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal e para navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins, diretamente pela Eletrobras ou, indiretamente, por meio de sua subsidiária Eletronorte.

Foi aprovado, ainda, a revitalização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas.

Foram 202.637.933 votos (ações) a favor e 14.008 contra, com uma alto índice de abstenção, de 884.437.126 votos.

